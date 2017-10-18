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На Волгоград идет холодный арктический воздух
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На Волгоград идет холодный арктический воздух

Сегодня, 11:31ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Logistik-xxi.ru
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