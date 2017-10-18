На Волгоград идет холодный арктический воздух

В ближайшие несколько дней волгоградцы будут наслаждаться теплой солнечной погодой. По словам синоптиков, такое потепление - норма для нашего региона, оно случается даже в ноябре. Но в этот раз тепло надолго не задержится.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, сегодня в регионе воздух прогреется до +17ºС, завтра до +18ºС. При этом возможен местами слабый дождь и туман.

В пятницу, 20 октября, дневная температура воздуха будет еще выше - +14...+19ºС и без осадков, местами туман.

В Волгограде 19 и 20 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный и юго-западный 6-11м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+9ºС, а днем +16...+18ºС.

Но уже с субботы регион вновь накроет волной холода.

- С 21 октября ожидается вторжение холодного арктического воздуха, а с 22 числа похолодание станет весьма существенным. Ночные температуры по региону составят +1..+6ºС, а днем - всего +3...+8ºС, - сообщила «НовостиВолгограда.ру» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.