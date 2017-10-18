На оживленных перекрестках Волгограда «поумнели» светофоры
Монтаж занял два дня. За это время удалось поменять 13 устройств, и теперь участники движения точно знают, когда поменяется сигнал, сколько еще придется постоять. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены звуковые сигналы, учащающиеся за несколько секунд до завершения перехода.
Перекресток на Рокоссовского считается одним из самых сложных в городе. Могут гореть только секции поворота, в это время остальные полосы стоят, или же эти секции горят в совокупности с основными сигналами, тогда оживает только одна полоса по всем направлениям.
- Сейчас намного легче стало ориентироваться. А так – стоишь на распутье и вертишь головой, ищешь, где загорится. Еще сложность была – перебегать или не перебегать, сколько времени осталось – непонятно. Я считаю, нужнон дело сделали, - поделилась мнением волгоградка Евгения Конькова.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, в течение ближайших нескольких месяцев в Волгограде планируется заменить порядка тысячи светофоров. Большую их часть модернизируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Сегодня светофоры с обратным отсчётом времени уже появились в центре города и на Первой Продольной магистрали в Ворошиловском районе. Всего в Волгограде появятся примерно тридцать новых светофоров на тех участках, которые прежде никак не регулировались.
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