На оживленных перекрестках Волгограда «поумнели» светофоры

На пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской заменили светофоры. Теперь они ведут обратный отсчет времени и для водителей, и для пешеходов.

Монтаж занял два дня. За это время удалось поменять 13 устройств, и теперь участники движения точно знают, когда поменяется сигнал, сколько еще придется постоять. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены звуковые сигналы, учащающиеся за несколько секунд до завершения перехода.

Перекресток на Рокоссовского считается одним из самых сложных в городе. Могут гореть только секции поворота, в это время остальные полосы стоят, или же эти секции горят в совокупности с основными сигналами, тогда оживает только одна полоса по всем направлениям.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Сейчас намного легче стало ориентироваться. А так – стоишь на распутье и вертишь головой, ищешь, где загорится. Еще сложность была – перебегать или не перебегать, сколько времени осталось – непонятно. Я считаю, нужнон дело сделали, - поделилась мнением волгоградка Евгения Конькова.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в течение ближайших нескольких месяцев в Волгограде планируется заменить порядка тысячи светофоров. Большую их часть модернизируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».