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Муниципалитеты Волгоградской области попросили усилить противопожарные меры
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Муниципалитеты Волгоградской области попросили усилить противопожарные меры

Сегодня, 08:36ОбществоФото: properm.ru
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