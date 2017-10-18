Муниципалитеты Волгоградской области попросили усилить противопожарные меры

На ежегодном совещании координационного совета, который прошел накануне в Центральном концертном зале, подвели итоги борьбы с пожарами. Состояние некоторых территории вызвали нарекания со стороны правоохранительных органов.

Как сообщил собравшимся начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, далеко не все главы районов и поселений выполнили требования губернатора по противопожарной безопасности. В частности, сухостой был обнаружен возле газораспределительных станций, электросетей, на отдельных территориях опашка не произведена даже рядом со школами.

- Мы все понимаем – солярка стоит денег, аренда техники тоже, но это верный способ не допустить распространение огня и сохранить жизни гражданам. Элементарная опашка должна быть. Обращаю на это внимание и прошу в следующем году подойти к вопросу со всей ответственностью, в свете августовских событий, - сказал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

Он также отметил четко выстроенную схему работу силами области, подчеркнув, что основной удар все же взяли на себя главы поселений, участковые и рядовые полицейские. Они смогли оперативно мобилизовать граждан в безопасное место и минимизировать потери по имуществу.