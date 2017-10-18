Минобрнауки предложило ввести запрет на куплю-продажу дипломных работ

Минобрнауки России выступило с инициативой ввести запрет по стране на рекламу услуг по подготовке и написанию дипломов и диссертаций, а также на продажу готовых выпускных квалификационных работ.

Министерством подготовлен соответствующий законопроект, вносящий поправки в законы «О рекламе» и «Об образовании в Российской Федерации». Документ в среду появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предлагаемой поправке в статью 5 закона «О рекламе», запрещается предлагать услуги по написанию дипломов, научных докладов, диссертаций и других работ, необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Также здесь упоминается, что и купля-продажа таких работ тоже будет запрещена.

Внося изменения в статью 59 закона об образовании, министерство планирует заставить образовательные организации размещать в интернете полные тексты выпускных квалификационных работ обучающихся, которые завершают обучение в текущем учебном году.

«Текст выпускной квалификационной работы должен быть идентичен тексту выпускной квалификационной работы, размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации, в которой обучающийся проходит итоговую аттестацию. Внесение изменений в текст выпускной квалификационной работы, размещенный на указанном сайте, не допускается», – уточняется в документе.

Ожидается, что опубликованные тексты дипломов будут доступны для ознакомления на официальных сайтах образовательных организаций не менее 6 месяцев со дня защиты.