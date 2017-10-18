Минобрнауки предложило ввести запрет на куплю-продажу дипломных работ
Министерством подготовлен соответствующий законопроект, вносящий поправки в законы «О рекламе» и «Об образовании в Российской Федерации». Документ в среду появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предлагаемой поправке в статью 5 закона «О рекламе», запрещается предлагать услуги по написанию дипломов, научных докладов, диссертаций и других работ, необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.
Также здесь упоминается, что и купля-продажа таких работ тоже будет запрещена.
Внося изменения в статью 59 закона об образовании, министерство планирует заставить образовательные организации размещать в интернете полные тексты выпускных квалификационных работ обучающихся, которые завершают обучение в текущем учебном году.
«Текст выпускной квалификационной работы должен быть идентичен тексту выпускной квалификационной работы, размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации, в которой обучающийся проходит итоговую аттестацию. Внесение изменений в текст выпускной квалификационной работы, размещенный на указанном сайте, не допускается», – уточняется в документе.
Ожидается, что опубликованные тексты дипломов будут доступны для ознакомления на официальных сайтах образовательных организаций не менее 6 месяцев со дня защиты.
Публичное обсуждение законопроекта, предложенного Минобрнауки России, продлится до 15 ноября.
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