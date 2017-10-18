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Минобрнауки предложило ввести запрет на куплю-продажу дипломных работ
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Минобрнауки предложило ввести запрет на куплю-продажу дипломных работ

Сегодня, 16:02ОбществоСтанислав ЛопатинФото: rus.azattyq.org
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