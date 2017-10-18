Курганским чиновникам не дали выселить 3-летнего малыша после смерти матери

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на своих страницах в соцсетях сообщила, что положительно разрешился конфликт с администрацией города Шадринска Курганской области, которая чуть не выселила из квартиры трехлетнего мальчика.

Узнав о ситуации с возможным выселением малолетнего ребенка из квартиры после смерти его матери, детский омбудсмен была возмущена действиями чиновников. После того, как она связалась с администрацией города, проблема разрешилась.

«Администрация муниципального района Шадринска отозвала исковое заявление о выселении ребенка из жилья, выданного его покойной маме как лицу из числа детей-сирот по договору соцнайма. Мальчика НИКТО больше НЕ ВЫПИСЫВАЕТ и он останется жить в квартире», – написала на своей странице в соцсети Анна Кузнецова, отметив, что детский омбудсмен продолжает контролировать ситуацию.

Несколько месяцев назад жительница Шадринска – мать трехлетнего мальчика – скончалась в больнице после жестоких побоев. Опекуном стал его отец, который до этого не жил с семьей, но участие в судьбе сына принимал. Но когда он стал узнавать в городской администрации, как платить за квартиру, то его предупредили, что нужно освободить помещение, сообщают подробности «Новые Известия».

Как оказалась, мать мальчика была сиротой, воспитывалась бабушкой и получила квартиру от муниципалитета. А за два года до этого вышел закон, по которому, сироты, получив жилье, в течение пяти лет не могут его приватизировать. А значит, собственником становится комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) местной администрации.

Иск к отцу ребенка с требованием съехать из квартиры был подан КУМИ еще в сентябре, а слушание по делу в суде было назначено на 30 октября.

Сейчас в пресс-службе мэрии уверяют, что цель этого иска – урегулировать вопрос о дальнейшем использовании квартиры несовершеннолетним сыном умершей.