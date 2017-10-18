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Курганским чиновникам не дали выселить 3-летнего малыша после смерти матери
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Курганским чиновникам не дали выселить 3-летнего малыша после смерти матери

Сегодня, 17:35ОбществоСтанислав ЛопатинФото: dneprovec.by
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