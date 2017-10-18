Андрей Бочаров отчитался о реализации проектов по сохранению Волги
С докладом выступил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он сообщил о ходе реализации проектов по сохранению и рациональному использованию реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы.
- На эти цели в 2017-2019 годах будет направлено около 25 миллиардов рублей, из которых более 13 миллиардов — внебюджетные средства, - цитирует главу региона пресс-служба обладминистрации.
По словам Андрея Бочарова, символ России, источник воды и энергии для регионов - Волга -сегодня находится в тяжелой экологической ситуации, как и Волго-Ахтубинская пойма, которая не раз оказывалась на грани пересыхания и гибели.
Проблемы копились десятилетиями. Положение дел стало изменяться 3 года назад. Руководство области при взаимодействии с федеральным центром разработало и внедрило комплекс мер - обводнение, защитные мероприятия, расчистка русел, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, экологическая реабилитация водных объектов.
Два года подряд в Волгоградской области проходят встречи на самом высоком уровне, посвящённые защите и спасению Волги. В 2016 году под председательством Владимира Путина состоялось заседание президиума Госсовета, в августе 2017-го актуальные вопросы использования и сохранения водных ресурсов рассматривались на совещании, которое провел глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. По итогам этого совещания кабмином утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», разрабатываются паспорта региональных проектов.
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