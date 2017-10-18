Андрей Бочаров отчитался о реализации проектов по сохранению Волги

Несколько часов назад в Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению Года экологии в России. Его провел специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

С докладом выступил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он сообщил о ходе реализации проектов по сохранению и рациональному использованию реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы.

- На эти цели в 2017-2019 годах будет направлено около 25 миллиардов рублей, из которых более 13 миллиардов — внебюджетные средства, - цитирует главу региона пресс-служба обладминистрации.

По словам Андрея Бочарова, символ России, источник воды и энергии для регионов - Волга -сегодня находится в тяжелой экологической ситуации, как и Волго-Ахтубинская пойма, которая не раз оказывалась на грани пересыхания и гибели.

Проблемы копились десятилетиями. Положение дел стало изменяться 3 года назад. Руководство области при взаимодействии с федеральным центром разработало и внедрило комплекс мер - обводнение, защитные мероприятия, расчистка русел, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, экологическая реабилитация водных объектов.