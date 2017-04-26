Жителям Волгограда напомнили о правилах поведения на железной дороге

На пешеходном переходе через железнодорожные пути вблизи остановочной платформы «28 километр» специалисты ПривЖД и инспекторы Волгоградского линейного управления МВД раздали горожанам профилактические памятки.
Как рассказали в пресс-службе ПривЖД, особое внимание во время акции было уделено детям и подросткам – им вручали памятки в виде тематических раскрасок и комиксов.
Пешеходный переход, где проходила акция, был построен в прошлом году. Сейчас им ежедневно пользуются около 300 человек. Он оборудован световой и звуковой сигнализацией, дополнительными ограждениями, резинокордовым настилом, светофорами и динамиками, сигнализирующими о приближении поезда.
В рамках инвестиционной программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2017 году» аналогичные современные переходы до конца года появятся на остановочных платформах «Судоверфь» и «Завод им. Кирова».