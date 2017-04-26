Жителям Волгограда напомнили о правилах поведения на железной дороге

В Красноармейском районе Волгограда прошла акция по профилактике несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

На пешеходном переходе через железнодорожные пути вблизи остановочной платформы «28 километр» специалисты ПривЖД и инспекторы Волгоградского линейного управления МВД раздали горожанам профилактические памятки.

Как рассказали в пресс-службе ПривЖД, особое внимание во время акции было уделено детям и подросткам – им вручали памятки в виде тематических раскрасок и комиксов.

Фото: Пресс-служба ПривЖД, privzd.rzd.ru

Фото: Пресс-служба ПривЖД, privzd.rzd.ru

Пешеходный переход, где проходила акция, был построен в прошлом году. Сейчас им ежедневно пользуются около 300 человек. Он оборудован световой и звуковой сигнализацией, дополнительными ограждениями, резинокордовым настилом, светофорами и динамиками, сигнализирующими о приближении поезда.