Волгорадцы стали чаще болеть коклюшом, скарлатиной и ВИЧ

Неутешительную статистику по инфекционным заболеваниям озвучили специалисты Роспотребнадзора.

Эпидемиологи Волгоградской области подвели итоги заболеваемости первых четырех месяцев текущего года.

В частности, они отметили рост числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний и привели следующие цифры статистики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших сальмонеллезом увеличилось в 2017 году на 54%, коклюша на 38%, скарлатины на 23%, ВИЧ-инфекции – на 5%, острым вирусным гепатитом А на 67%.

Есть и утешительные новости, за этот же период на территории региона не зафиксировано ни одного случая заболевания дифтерией, корью, краснухой, полиомиелитом и столбняком, сообщили в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.