Волгорадцы стали чаще болеть коклюшом, скарлатиной и ВИЧ

Эпидемиологи Волгоградской области подвели итоги заболеваемости первых четырех месяцев текущего года.
В частности, они отметили рост числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний и привели следующие цифры статистики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших сальмонеллезом увеличилось в 2017 году на 54%, коклюша на 38%, скарлатины на 23%, ВИЧ-инфекции – на 5%, острым вирусным гепатитом А на 67%.
Есть и утешительные новости, за этот же период на территории региона не зафиксировано ни одного случая заболевания дифтерией, корью, краснухой, полиомиелитом и столбняком, сообщили в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.
А также отмечен спад заболеваемости ветряной оспой ровно на половину, на четверть уменьшилось количество заболевших педикулезом, на треть гриппом и острым вирусным гепатитом В.