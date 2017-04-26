Волгоградцы благодарят полицейских за помощь в поисках домашнего питомца

Работники отдела полиции №5 помогли вернуть горячо любимого четвероногого друга жительнице Ворошиловского района.

Мы привыкли в полицейских сводках читать о страшных и кровавых происшествиях, но будни сотрудников МВД состоят не только из таких дел. Порой они совершают подвиги, которые одним показались бы мелочью по сравнению с оперативно-розыскной работой по поимке опасных преступников, а для других они значат невероятно много.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию в первых числах мая поступил необычный вызов. Женщина просила помочь вызволить ее питомца из чужого вольера. Дело в том, что он сбежал во время прогулки и, кинувшиеся на его поиски супруги обнаружили любимого питомца в вольере одного из частных домовладений. Они самостоятельно пытались вернуть щенка, но безрезультатно - хозяева домовладения щенка не отдавали.