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Волгоградцы благодарят полицейских за помощь в поисках домашнего питомца
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Волгоградцы благодарят полицейских за помощь в поисках домашнего питомца
Вчера, 07:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: manitime.ru
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