Волгоград присоединится к акции #СТОПВИЧСПИД

Завтра, 19 мая с 17-00 до 19-00 часов на Верхней террасе Центральной набережной состоится ежегодная городская молодежная профилактическая акция «Знать, чтобы жить!»

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД», которая в нашей стране проводится с 10 до 20 мая. Акция посвящена Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

По информации комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, в программе акции: проведение волонтерами интерактивных площадок, на которых участники познакомятся с достоверными фактами, связанными с распространением ВИЧ-инфекции, выразят свое отношение к людям с ВИЧ-положительным статусом, узнают статистику заболеваний по региону, по стране и в мире.

В течение всей акции волонтёры будут раздавать участникам красную ленту – символ памяти жертв СПИДа. В завершении акции - флешмоб в поддержку людей, живущих с ВИЧ.