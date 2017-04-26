Во время велоакции будут действовать 5 энергетических точек

19 мая Волгограде присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Как сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики и туризма администрации города, в этот день заведения Центрального и Ворошиловского района Волгограда поддержат акцию и предложат велосипедистам приятные бонусы.

Благодаря усилиям велоактивистов и поддержке городского комитета молодежной политики и туризма в этот день в городе впервые появятся 5 энергетических точек, где герои дня, выбравшие в качестве транспорта велосипед, смогут подзаправиться водой и фруктами, а опытные механики помогут устранить мелкие неполадки и при необходимости подкачать колёса. Вот такой сервис ждет велосипедистов!