Во время велоакции будут действовать 5 энергетических точек

Как сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики и туризма администрации города, в этот день заведения Центрального и Ворошиловского района Волгограда поддержат акцию и предложат велосипедистам приятные бонусы.
Благодаря усилиям велоактивистов и поддержке городского комитета молодежной политики и туризма в этот день в городе впервые появятся 5 энергетических точек, где герои дня, выбравшие в качестве транспорта велосипед, смогут подзаправиться водой и фруктами, а опытные механики помогут устранить мелкие неполадки и при необходимости подкачать колёса. Вот такой сервис ждет велосипедистов!
«Энергетические точки» будут функционировать с 07-00 до 11-00 в Красноармейском районе у кинотеатра «Юбилейный» и на бульваре им. Энгельса, в Кировском районе – в сквере доблести и славы, в Ворошиловском районе – на площади Советской и в Центральном районе – на проспекте Ленина и в районе Аллеи Героев.