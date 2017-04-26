В Волжском пройдет слет юных полицейских

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Патриотическая акция посвящена подвигу бойцов 10-ой стрелковой дивизии войск НКВД.
В пятницу, 19 мая, в Волжском соберутся кадеты и активисты военно-патриотических клубов города, юные пожарные спасатели из школы №19 и ученики 8-х-10-х полицейских классов из Камышина и Волгограда, а также 10 районов области.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по г. Волжскому, в ходе слета ребятам расскажут о службе в подразделениях МВД, предложат принять участие в интерактивных площадках и проверить свою силу, сноровку, скорость и выносливость на полосе препятствий.
Слет направлен не только на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и на профессиональное самоопределение подростков.
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