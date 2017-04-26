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В Волжском пройдет слет юных полицейских
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волжском пройдет слет юных полицейских
Вчера, 08:45ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: yarreg.ru
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