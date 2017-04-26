В Волжском пройдет региональная военно-патриотическая спартакиада

В пятницу, 19 мая, в городе Волжском состоится региональная военно-патриотическая спартакиада среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений «Знамя Победы».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, участников спартакиады ждут соревнования по строевой подготовке и стрельбе, конкурс по истории Сталинградской битвы и основам воинской службы, силовые упражнения, марш-бросок и военно-прикладная эстафета.