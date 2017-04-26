В Волжском пройдет региональная военно-патриотическая спартакиада
Вчера, 08:15ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: vtomske.ru
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В пятницу, 19 мая, в городе Волжском состоится региональная военно-патриотическая спартакиада среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений «Знамя Победы».
Соревнования пройдут на базе Волжского политехнического техникума при поддержке местного отделения ДОСААФ.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, участников спартакиады ждут соревнования по строевой подготовке и стрельбе, конкурс по истории Сталинградской битвы и основам воинской службы, силовые упражнения, марш-бросок и военно-прикладная эстафета.
Торжественное открытие региональной военно-патриотической спартакиады «Знамя Победы» начнется в 9.30.
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