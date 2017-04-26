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В Волгограде отправили отряд полицейских в командировку на Северный Кавказ
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде отправили отряд полицейских в командировку на Северный Кавказ
Вчера, 15:58ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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