В Волгограде отправили отряд полицейских в командировку на Северный Кавказ

В четверг, 18 мая, в очередную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд волгоградских полицейских.

Оперуполномоченным уголовного розыска, экспертам-криминалистам, кинологам, а также сотрудникам патрульно-постовой службы предстоит 6 месяцев нести службу в одной из северокавказских республик. Они сменят своих коллег, которые там полгода уже обеспечивали правопорядок и сейчас готовятся к возвращению домой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Перед отправлением отряда в командировку генерал-майор внутренней службы Виктор Шметков отметил, что на полицейских сводного отряда возложена большая ответственность. Ведь они будут обеспечивать спокойствие не только жителей Волгоградской области, но и всей страны в целом.