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В Волгограде начинают хоронить погибших при взрыве газа
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде начинают хоронить погибших при взрыве газа
Вчера, 07:32ОбществоАвтор: Виталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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