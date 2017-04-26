В Волгограде начинают хоронить погибших при взрыве газа

Взрыв бытового газа в доме по адресу проспект Университетский, 60 унес жизни четырех человек. Большое горе пришло сразу в несколько семей.

На контрасте рассказов людей о счастливом спасении – сразу несколько жильцов обрушившегося дома вышли из подъезда за несколько минут до взрыва, особенно трагичными выглядят истории погибших.

Трое жильцов третьего подъезда – 26-летняя девушка-инвалид, 87- летняя пенсионерка и еще одна женщина находились в своих квартирах и именно в той части их части, где в одно мгновение просто перестали существовать перекрытия. Погибшие оказались заживо похоронены под грудами кирпича и бетона.

Еще одна жертва взрыва - начальник службы подземных работ МГП-5 ОАО "Волгоградгоргаз" Артем Беспалов, который вместе с коллегами приехал проверять сообщение об утечке газа. Бригада рабочих и их начальник стояли все вместе – это зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля за 2 секунды до рокового взрыва.

скриншот видео Фото: https://www.youtube.com/watch?v=dGR6q95QydQ

По трагической случайности смертоносная лавина обрушений накрыла ремонтную бригаду. Ее 35-летнему начальнику оторвавшаяся бетонная плита не оставила шансов на жизнь. Еще шестеро газовиков получили осколочные ранения, трое из них пострадали очень серьезно.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru