В Волгограде начинают хоронить погибших при взрыве газа

На контрасте рассказов людей о счастливом спасении – сразу несколько жильцов обрушившегося дома вышли из подъезда за несколько минут до взрыва, особенно трагичными выглядят истории погибших.
Трое жильцов третьего подъезда – 26-летняя девушка-инвалид, 87- летняя пенсионерка и еще одна женщина находились в своих квартирах и именно в той части их части, где в одно мгновение просто перестали существовать перекрытия. Погибшие оказались заживо похоронены под грудами кирпича и бетона.
Еще одна жертва взрыва - начальник службы подземных работ МГП-5 ОАО "Волгоградгоргаз" Артем Беспалов, который вместе с коллегами приехал проверять сообщение об утечке газа. Бригада рабочих и их начальник стояли все вместе – это зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля за 2 секунды до рокового взрыва.
По трагической случайности смертоносная лавина обрушений накрыла ремонтную бригаду. Ее 35-летнему начальнику оторвавшаяся бетонная плита не оставила шансов на жизнь. Еще шестеро газовиков получили осколочные ранения, трое из них пострадали очень серьезно.
Как стало известно от друзей погибшего, Артема Беспалова, у которого осталась жена и 8-летний сын, похоронят уже сегодня. Что же касается других жертв взрыва, то дата их похорон уточняется.