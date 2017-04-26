В Серафимовиче зампрокурора региона проведет прием граждан

19 мая в г. Серафимовиче состоится личный прием граждан заместителем прокурора Волгоградской области Светланой Чиженьковой.

Как сообщили в надзорном ведомстве, для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, граждан просят иметь на руках заявление с указанием основных доводов, а в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.