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В Серафимовиче зампрокурора региона проведет прием граждан
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Серафимовиче зампрокурора региона проведет прием граждан
Вчера, 07:45ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vpravda.ru
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