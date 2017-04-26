В Серафимовиче зампрокурора региона проведет прием граждан
Вчера, 07:45ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: vpravda.ru
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19 мая в г. Серафимовиче состоится личный прием граждан заместителем прокурора Волгоградской области Светланой Чиженьковой.
Как сообщили в надзорном ведомстве, для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, граждан просят иметь на руках заявление с указанием основных доводов, а в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.
Также для того, чтобы попасть на прием, заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность. Прием состоится 19 мая с с 11.00 до 12.30.
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