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В селах Камышинского района на два дня отключат газ
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В селах Камышинского района на два дня отключат газ
Сегодня, 10:18ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: pixabay.com
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