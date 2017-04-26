В селах Камышинского района на два дня отключат газ

В конце месяца в Камышинском районе Волгоградской области временно отключат газоснабжение сразу в 12 селах.

Подача «голубого топлива» прекратится с 8 часов утра 29 мая до 6 часов вечера 30 мая в следующих населенных пунктах: с.Верхняя-Грязнуха, с.Верхняя-Добринка, с.Верхняя-Куланинка, с.Водно-Буерачное, с.Галка, х.Калиновка, с.Нижняя-Добринка, с.Пановка, с.Семеновка, с.Усть-Грязнуха, с.Щербатовка, с.Щербаковка.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», ограничение подачи газа связано с проведением плановых ремонтных работ.