В России освободившихся наркоманов возьмут под административный надзор
Сегодня, 13:51ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: rg.ru
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В четверг, 18 мая, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит парламентариям рассмотреть в первом чтении законопроект, расширяющий круг лиц, попадающих под обязательный административный надзор после освобождения из мест заключения.
Эта инициатива принадлежит Правительству РФ. Согласно документу, наравне с террористами и экстремистами, а также гражданами, посягнувшими на жизнь полицейского, следователя или судьи под контроль должны попасть наркоманы и наркодилеры, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности, сообщает газета «Известия».
В рамках административного надзора может быть наложен запрет на нахождение в определенных местах, посещение массовых мероприятий и выезд за пределы указанной территории.
Также для находящихся под надзором граждан суд устанавливает и обязательную явку в полицию до 4 раз в течение месяца.
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