В России освободившихся наркоманов возьмут под административный надзор

В четверг, 18 мая, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит парламентариям рассмотреть в первом чтении законопроект, расширяющий круг лиц, попадающих под обязательный административный надзор после освобождения из мест заключения.

Эта инициатива принадлежит Правительству РФ. Согласно документу, наравне с террористами и экстремистами, а также гражданами, посягнувшими на жизнь полицейского, следователя или судьи под контроль должны попасть наркоманы и наркодилеры, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности, сообщает газета «Известия».

В рамках административного надзора может быть наложен запрет на нахождение в определенных местах, посещение массовых мероприятий и выезд за пределы указанной территории.