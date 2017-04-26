В Роспотребнадзоре взяли под особый контроль использование символики FIFA

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области усилит меры по предупреждению реализации на территории региона товаров с незаконным использованием футбольной символики FIFA.

Это связано с проведением на территории Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для выявления товаров с незаконным использованием символики спортивных соревнований, исключительные права на которую принадлежат FIFA, сотрудники Роспотребнадзора не только сами будут проводить проверки в магазинах и на рынках, но и собираются подключить к этому жителей региона.

Всех, кто столкнулся с фактами реализации контрафактной продукции, просят обратиться в Управление с соответствующим заявлением, направив его по адресу: 400131, г. Волгоград, проспект Ленина, 50-б. Либо заполнить электронную форму «Отправить обращение» на сайте ведомства.