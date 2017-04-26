В Камышине начал работу молодежный патриотический форум «Пестрое небо»

В форуме принимают участие 250 представителей поискового и добровольческого движения, члены военно-патриотических клубов, молодые музейные работники и учителя истории.

Уже второй раз Камышин - родина Героя Советского Союза Алексея Маресьева - становится местом проведения форума. Он будет идти четыре дня и за это время молодых патриотов ожидает насыщенная программа: мастер-классы, лекции, дискуссии, общение с экспертами, федеральными и региональными спикерами. Для участников будет организована экскурсия в Камышин, интеллектуальные игры по истории Сталинградской битвы, встреча с олимпийскими чемпионами, патриотическая акция «Письмо Победы». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.