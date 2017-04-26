Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Социальный проект «Встретимся у фонтана» расширяет формат
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd+%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%b0+i nare.livejournal com
Социальный проект «Встретимся у фонтана» расширяет формат
Сегодня, 13:35ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: i-nare.livejournal.com
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»