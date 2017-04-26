Социальный проект «Встретимся у фонтана» расширяет формат

Скоро лето, и с июня начнется реализация социального проекта «Встретимся у фонтана».

Организатор — муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт». Проект проходит у фонтана «Искусство» и действует весь летний период, каждую субботу и воскресение с 18.00 до 22.00 часов.

Встречи у фонтана проходят уже в течение 10 лет, также в рамках проекта проходят летние танцевальные вечера отдыха для жителей города под «живую музыку» Волгоградского духового оркестра. Летняя площадка у фонтана «Искусство» пользуется популярностью и стала своеобразной визитной карточкой Волгограда.