Шествием отряда барабанщиков отметят завтра в Волгограде День Пионерии

Торжественная линейка и вынос знамени пройдет в Комсомольском саду.

Новое молодежное движение в Советском Союзе появилось 19 мая 1922 года, именно в этот день на очередном комсомольском съезде приняли решение создать пионерскую организацию.

Жизнь у пионеров была яркой, насыщенной, но ответственной. О том, что ты пионер было видно по алому галстуку и пионерскому значку с красноречивым девизом "Всегда готов!"

Октябрята бывшего СССР, как правило, с нетерпением ждали очередного Дня Пионерии, потому что именно 19 мая их торжественно принимали в пионеры, а катание на каруселях в парках было бесплатным.

Завтрашнее мероприятие запланировано на 13:00 у памятника Ерману. Именно здесь, у монумента местному коммунисту времен Царицына пройдет торжественное построение пионерских отрядов города и области.