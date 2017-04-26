Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных
Сегодня, 09:13ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: infosovety.ru
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Минкомсвязи России планирует к 2019 году создать единый интернет-портал, который позволит гражданам проверять, кто обладает их персональными данными и запрещать их использование.
Пункт о создании единого портала персональных данных включен в проект программы «Цифровая экономика», который в настоящее время уже рассматривается российским правительством, пишет газета «Известия».
Согласно документу, новый ресурс будет вводиться под контролем Роскомнадзора. Ожидается, что он поможет остановить бесконтрольный сбор персональных сведений у граждан различными организациями.
Каждый пользователь портала сможет увидеть, кто использует его личные данные и одним кликом запретить их дальнейшее применение.
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