Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных

Минкомсвязи России планирует к 2019 году создать единый интернет-портал, который позволит гражданам проверять, кто обладает их персональными данными и запрещать их использование.

Пункт о создании единого портала персональных данных включен в проект программы «Цифровая экономика», который в настоящее время уже рассматривается российским правительством, пишет газета «Известия».

Согласно документу, новый ресурс будет вводиться под контролем Роскомнадзора. Ожидается, что он поможет остановить бесконтрольный сбор персональных сведений у граждан различными организациями.