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После трагедии в Советском районе торговые объекты ожидают проверки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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После трагедии в Советском районе торговые объекты ожидают проверки
Вчера, 09:19ОбществоАвтор: Марина СабадашФото: cod32.ru
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