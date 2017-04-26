После трагедии в Советском районе торговые объекты ожидают проверки

Этот чрезвычайный случай стал яркой иллюстрацией многочисленных нарушений в данной сфере. Киоски зачастую располагаются во дворах и на зелёных зонах, их владельцы не платят аренду и налоговые отчисления в казну города. Желая сэкономить, недобросовестные бизнесмены нередко подключаются к общедомовым коммуникациям без ведома жителей. И, как показала трагедия в Советском районе Волгограда, работы проводят отнюдь не представители специализированных служб.
-Жадность и алчность недобросовестных предпринимателей, которые незаконно подключаются к сетям общего пользования, их стремление переложить свои расходы на людей, проживающих в многоквартирных домах, приводят не только к увеличению платежей за ресурсы, но и к трагическим последствиям, - подчеркнул Андрей Бочаров.
По информации пресс-службы губернатора, глава региона поставил задачу - усилить наведение порядка в сфере нестационарной торговли, а также подписал постановление о неотложных мерах по обеспечению безопасности и защиты населения от возникновения ЧП техногенного характера.