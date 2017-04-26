Массовые рейды выявят безопасность газового оборудования

Помимо плановых проверок и мероприятий, предусмотрено проведение рейдов по всем районам области с посещением не только проблемных адресов, но и всего жилого фонда - как многоквартирных домов, так и частных домовладений. Об этом сообщили в инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Специалисты, который проводят рейдовые мероприятия, обращаются к собственникам жилья с просьбой о том, чтобы их впускали в дома и квартиры для проверки газового оборудования.
Ситуация с безопасным использованием газового оборудования остается неблагоприятной до тех пор, пока хотя бы в одной из квартир не обеспечен доступ для осмотра оборудования представителями специализированной организации, - сказал начальник лицензионного контроля и жилищного надзора инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Вадим Бородин.
Во время рейдов особое внимание будет уделяться тем собственникам, которые не заключили договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и при проверках не обеспечивают доступ в помещение специалистам газовых служб.
Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области напоминает, что за нарушения в сфере безопасного использования бытового газового оборудования введены меры административной ответственности. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 16 декабря 2016 года.
Закон предусматривает следующие штрафы: за уклонение от заключения договора о техобслуживании, отказ в допуске по выполнению работ по техобслуживанию – от 1000 до 2000 рублей, повторное совершение данных правонарушений – от 2000 до 5 000 рублей; ненадлежащее техническое обслуживание внутриквартирного оборудования, которое повлекло за собой аварии и причинение вреда, возникновение угрозы жизни и здоровью людей – от 10 000 до 30 000 рублей.