Массовые рейды выявят безопасность газового оборудования

В связи с трагедией, случившейся в многоквартирном доме № 60 по проспекту Университетский, региональный Госжилнадзор планирует проведение проверок безопасного использования газового оборудования.

Помимо плановых проверок и мероприятий, предусмотрено проведение рейдов по всем районам области с посещением не только проблемных адресов, но и всего жилого фонда - как многоквартирных домов, так и частных домовладений. Об этом сообщили в инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Специалисты, который проводят рейдовые мероприятия, обращаются к собственникам жилья с просьбой о том, чтобы их впускали в дома и квартиры для проверки газового оборудования.

Ситуация с безопасным использованием газового оборудования остается неблагоприятной до тех пор, пока хотя бы в одной из квартир не обеспечен доступ для осмотра оборудования представителями специализированной организации, - сказал начальник лицензионного контроля и жилищного надзора инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Вадим Бородин.

Во время рейдов особое внимание будет уделяться тем собственникам, которые не заключили договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и при проверках не обеспечивают доступ в помещение специалистам газовых служб.

Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области напоминает, что за нарушения в сфере безопасного использования бытового газового оборудования введены меры административной ответственности. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 16 декабря 2016 года.