Книга об Александро-Невском соборе дополнена новыми фактами

На днях в свет вышло второе издание книги «Собор Александра Невского». Его дополнили 200 страниц уникальных фотографий и исторических фактов.

Рассказал историю святыни наш земляк, заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук Александр Материкин. Он начал разгадывать тайны Александро-Невского собора в 1987 году. 30 лет исследований, сотни изученных документов и фотографий в конце концов вылились в книгу.

- Я превратил разрозненные архивные данные в историю. Показал читателю, что происходило с храмом в разные годы. Цель была не просто дать подробное описание событиям, но и связать их с политической ситуацией, царившей в уездном городе.Александр Материкин, автор книги «Собор Александра Невского»

Первый тираж появился на прилавках книжных магазинов в 2004 году и разлетелся за несколько месяцев. По словам историка, такое внимание читателей к работе было для него неожиданностью. А когда стало известно, что купола храма Александра Невского вновь засияют на волгоградской земле, Александр Материкин решил летопись непременно продолжить.

- Я снова обратился в Государственный архив Саратовской области. Нашел 129 фотографий, на 43-х есть собор. Это практически все сохранившиеся изображения дореволюционного храма, - рассказывает автор.

Описание современного периода Александр Материкин начал с возникновения самой идеи. Целые главы он посвятил людям, которые внесли огромный вклад возрождения святыни.