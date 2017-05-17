Исинбаева в Каннах получила от пользователей соцсетей титул «Королевы бала»
Вчера, 09:39ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: instagram.com/isinbaevayelena
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На Каннском кинофестивале-2017 было много премьер и одна из них — появление на красной дорожке знаменитой спортсменки, нашей землячки Елены Исинбаевой.
Она об этом сообщила в своем «Инстаграм».
Показ фильма "Гости Измаэля" закончился. Переезжаю на официальный ужин! ✌🏻💥The film "Guests of Ishmael" is over. I'm moving to an official dinner! ✌🏻💥
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)
На красной дорожке открывшегося в Каннах кинофестиваля Елена появилась в черном в пол струящемся платье. Дополнила образ гладкая прическа - элегантно и стильно. Пользователи, оценив вечерний наряд «королевы легкой атлетики», назвали ее «королевой бала».
А некоторые любители зарубежной классики поделились прямыми ассоциациями с романом Стендаля «Красное и черное».
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