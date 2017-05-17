Исинбаева в Каннах получила от пользователей соцсетей титул «Королевы бала»

На Каннском кинофестивале-2017 было много премьер и одна из них — появление на красной дорожке знаменитой спортсменки, нашей землячки Елены Исинбаевой.

Она об этом сообщила в своем «Инстаграм».

На красной дорожке открывшегося в Каннах кинофестиваля Елена появилась в черном в пол струящемся платье. Дополнила образ гладкая прическа - элегантно и стильно. Пользователи, оценив вечерний наряд «королевы легкой атлетики», назвали ее «королевой бала».