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Исинбаева в Каннах получила от пользователей соцсетей титул «Королевы бала»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Исинбаева в Каннах получила от пользователей соцсетей титул «Королевы бала»
Вчера, 09:39ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: instagram.com/isinbaevayelena
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