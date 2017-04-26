Дети и тинейджеры участвовали в «Минуте детского телефона доверия"

Акция посвящена Международному дню детского телефона доверия, который отмечается 17 мая.
По сообщение пресс-службы администрации Волгоградской области, в проекте приняли участие все образовательные учреждения региона, а в Волгограде на Аллее Героев прошло массовое яркое мероприятие «Скажи телефону доверия «Да!». В рамках акции студенты раздали волгоградцам брошюры и рассказали детям и подросткам, как работает экстренная психологическая помощь, в чем конкретно она им поможет и в каких случаях обращаться.
В школах региона прошли уроки, на которых ученикам рассказали о работе «горячей линии». Ребята записали в своих дневниках мобильный номер детского телефона доверия, по которому они всегда получат консультацию.
Напомним, детский телефон доверия работает круглосуточно, по номеру 8 800 2000 122 можно бесплатно звонить как с домашнего, так и с мобильного телефона.