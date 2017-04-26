Дети и тинейджеры участвовали в «Минуте детского телефона доверия"

В Волгоградской области прошла всероссийская акция «Минута детского телефона доверия».

По сообщение пресс-службы администрации Волгоградской области, в проекте приняли участие все образовательные учреждения региона, а в Волгограде на Аллее Героев прошло массовое яркое мероприятие «Скажи телефону доверия «Да!». В рамках акции студенты раздали волгоградцам брошюры и рассказали детям и подросткам, как работает экстренная психологическая помощь, в чем конкретно она им поможет и в каких случаях обращаться.