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Озера и ерики Волго-Ахтубинской поймы наполнились водой
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Озера и ерики Волго-Ахтубинской поймы наполнились водой
Вчера, 15:49ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Станислав Лопатин/ novostivolgograda.ru
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