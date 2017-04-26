Озера и ерики Волго-Ахтубинской поймы наполнились водой

Специалисты облкомприроды, что после нынешнего весеннего половодья в Волго-Ахтубинской пойме достаточно воды для поддержания благоприятного экологического состояния территории.

Такой вывод был сделан экологами по результатам проведенного в мае мониторинга наполняемости ериков и озер.

Как сообщили в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в настоящее время заполнились котловины озер Запорное и Дегтярное, поступила вода в ерики Гнилой, Судомойка, Бугроватый, Старая Ахтуба и даже Осинки, русло которого обычно остается сухим в маловодные годы. Также весенняя талая вода зашла и в сеть ериков Ленинского района.

Экологи отмечают, что наибольший процент наполняемости наблюдается на водоемах, где ранее были проведены работы по углублению дна и очистке от иловых отложений. Это ерики Дударев, Дегтярный, Нарезной и Жерновой.

После того, как в пойму зашла вода, стоит другая важная задача – удержать ее. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подчеркнув особую значимость вопроса обводнения территорий для региона.