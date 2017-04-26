Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Аллею России «взяли под охрану»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Dsc 0127
Аллею России «взяли под охрану»
Сегодня, 17:43ОбществоАвтор: Марина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»