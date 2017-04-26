Аллею России «взяли под охрану»

После неприятного инцидента, который произошел в минувшие выходные, Аллея России находится под постоянным присмотром. В дневное и в вечернее время на объекте дежурит охрана.

Такие меры – ответная реакция на субботнее происшествие. 13 мая стало для нового парка действительно несчастливым днем. Неизвестные перевернули и разбили три урны.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В результате, одна из них восстановлению не подлежит, две другие в скором времени отправятся на реконструкцию.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» побывал на Аллее России и осмотрел испорченное имущество. Из повреждений обнаружились многочисленные сколы и разъединенные части конструкции.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Я искренне надеюсь, что этот случай был первым и последним, - прокомментировал ситуацию директор музея-заповедника «Сталинградская битва Алексей Васин. – В скором времени мы установим камеры, соответствующий проект готов. Пока что на Аллее России организовано дежурство.

Мы поинтересовались у Алексея Викторовича: почему урны попросту не закрепят, ведь сейчас, в шатком состоянии, они представляют «лакомый кусочек» для вандалов.

- Мы подумываем о том, чтобы установить их на специальные площадочки. Так они не будут мешать специализированной технике и рабочим следить за состоянием газонов и чистотой дорожек, - пояснил директор музея-заповедника.