Жители Красноармейского района Волгограда объявили войну мусору
Об ужасном состоянии парка рядом с учреждением культуры волгоградцы узнали из соцсетей. Очевидцы выложили пост с фотографиями, на которых запечатлены горы мусора.
Реакция пользователей была незамедлительной — посыпались предложения очистить популярную для прогулок зону отдыха. За несколько дней свое участие подтвердили десятки волгоградцев.
Сегодня в соцсетях появился ответный пост-приглашение.
«Итак, друзья, субботник состоится 18 ноября в 10 утра, сбор у центрального входа в ДК «Химик». Возьмите с собой перчатки - мусор разного характера, в том числе и стекло. С транспортом и мешками обещала помочь администрация района. Берите детей - это отличный повод побывать на свежем воздухе, да и «детсаду» будет не грустно. Не возбраняется взять чайку и бутерброды, чтобы душу греть», - зазывают авторы.
После субботника территорию парка вновь сфотографируют. Серия в духе «до» и «после» может вдохновить и других горожан, и они обязательно присоединятся в следующий раз, а может, организуют подобную акцию и в своем районе.
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