Жители Красноармейского района Волгограда объявили войну мусору

Жителей Красноармейского района ждет большой субботник. Завтра неравнодушные граждане уберут большую территорию возле дома культуры «Химик».

Об ужасном состоянии парка рядом с учреждением культуры волгоградцы узнали из соцсетей. Очевидцы выложили пост с фотографиями, на которых запечатлены горы мусора.

Реакция пользователей была незамедлительной — посыпались предложения очистить популярную для прогулок зону отдыха. За несколько дней свое участие подтвердили десятки волгоградцев.

Сегодня в соцсетях появился ответный пост-приглашение.

«Итак, друзья, субботник состоится 18 ноября в 10 утра, сбор у центрального входа в ДК «Химик». Возьмите с собой перчатки - мусор разного характера, в том числе и стекло. С транспортом и мешками обещала помочь администрация района. Берите детей - это отличный повод побывать на свежем воздухе, да и «детсаду» будет не грустно. Не возбраняется взять чайку и бутерброды, чтобы душу греть», - зазывают авторы.