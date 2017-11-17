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Жители Красноармейского района Волгограда объявили войну мусору
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Жители Красноармейского района Волгограда объявили войну мусору

Сегодня, 19:00ОбществоМарина СабадашФото: donpress.com
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