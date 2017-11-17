ВЦИОМ: более половины россиян поставили «неуд» здравоохранению страны
Согласно результатам опроса, опубликованным ВЦИОМ в пятницу, 52% респондентов дают отрицательную оценку, 37% – удовлетворительную.
О длительном ожидании приема у врача во время обращений в муниципальные медучреждения по полису ОМС заявили 56% опрошенных россиян.
Также граждане сетуют на низкую профессиональную подготовку врачей (37%) и на их нехватку (37%). Не устраивают респондентов дорогие лекарства и услуги (35%), недостаточная оснащенность медучреждений современным оборудованием (31%).
На грубое отношение медицинского персонала к пациентам пожаловались 32% отпрошенных. Распространенной проблемой оказалось требование купить лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. Об этом говорили 30% россиян.
Еще 12% респондентов сталкивались с ситуацией, когда в медицинской карте указывалось больше процедур, чем было сделано во время приема у врача.
Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг сограждане считают «наказание рублем» (48%). Увольнять руководителей медучреждений, оказывающих некачественные услуги предложили 35% респондентов. А 25% опрошенных уверены, что необходим контроль со стороны независимых организаций, защищающих права пациентов.
+7 937 708 14 50