ВЦИОМ: более половины россиян поставили «неуд» здравоохранению страны

На сегодняшний день лишь девять процентов россиян исключительно положительно отзываются о системе здравоохранения России. Такие данные в ходе проведения опроса граждан получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, опубликованным ВЦИОМ в пятницу, 52% респондентов дают отрицательную оценку, 37% – удовлетворительную.

О длительном ожидании приема у врача во время обращений в муниципальные медучреждения по полису ОМС заявили 56% опрошенных россиян.

Также граждане сетуют на низкую профессиональную подготовку врачей (37%) и на их нехватку (37%). Не устраивают респондентов дорогие лекарства и услуги (35%), недостаточная оснащенность медучреждений современным оборудованием (31%).

На грубое отношение медицинского персонала к пациентам пожаловались 32% отпрошенных. Распространенной проблемой оказалось требование купить лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. Об этом говорили 30% россиян.

Еще 12% респондентов сталкивались с ситуацией, когда в медицинской карте указывалось больше процедур, чем было сделано во время приема у врача.