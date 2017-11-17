Волонтеры Михайловки прошли выездное обучение к ЧМ - 2018

Добровольцы рекрутингового центра города Михайловки прошли курс подготовительных тренингов. Они состоялись в Волгограде на базе ВолГУ, семинары длились целый день.

Под обучающий процесс вуз выделил несколько аудиторий. В каждой - своя тема занятия: проведение ЧМ-2018, особенности взаимодействия с различными группами гостей, кодекс волонтера, алгоритм поведения в различных ситуациях.

Обязательная дисциплина — краеведение. Участники встречи обязательно изучают достопримечательности и историю Волгоградской области, а затем проверяют знания с помощью тестирования.

В этот раз в программе было задействовано несколько сотен добровольцев, но это не предел. Как сообщает пресс-служба регионального волонтерского центра, около двух недель назад в стенах ВолГУ обучались полторы тысячи кандидатов в волонтеры. Подготовка шла по таких функциональным направлениям, как работа с командами, транспорт, взаимодействие со СМИ, протокол, лингвистические услуги, медицинское обслуживание и допинг-контроль, сервисы для зрителей и прочее.