Волонтеры Михайловки прошли выездное обучение к ЧМ - 2018
Под обучающий процесс вуз выделил несколько аудиторий. В каждой - своя тема занятия: проведение ЧМ-2018, особенности взаимодействия с различными группами гостей, кодекс волонтера, алгоритм поведения в различных ситуациях.
Обязательная дисциплина — краеведение. Участники встречи обязательно изучают достопримечательности и историю Волгоградской области, а затем проверяют знания с помощью тестирования.
В этот раз в программе было задействовано несколько сотен добровольцев, но это не предел. Как сообщает пресс-служба регионального волонтерского центра, около двух недель назад в стенах ВолГУ обучались полторы тысячи кандидатов в волонтеры. Подготовка шла по таких функциональным направлениям, как работа с командами, транспорт, взаимодействие со СМИ, протокол, лингвистические услуги, медицинское обслуживание и допинг-контроль, сервисы для зрителей и прочее.
Напомним, в общей сложности региону предстоит подготовить около трех тысяч добровольцев для участия в ЧМ-2018. В их число войдут волонтеры АНО «Оргкомитет «Россия–2018» и представители программы «Городские волонтеры».
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