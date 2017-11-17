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Волонтеры Михайловки прошли выездное обучение к ЧМ - 2018
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волонтеры Михайловки прошли выездное обучение к ЧМ - 2018

Сегодня, 13:39ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба Регионального волонтёрского центра
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