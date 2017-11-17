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Волгоградские строители обсудили работу по защите дольщиков
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские строители обсудили работу по защите дольщиков

Сегодня, 10:41ОбществоНикита ДробныФото: advocat-cons.info.ru
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