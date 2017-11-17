Волгоградские строители обсудили работу по защите дольщиков

В Волгограде состоялось заседание некоммерческого партнёрства «Союз строителей Волгоградской области». На нём обсуждались вопросы, связанные с завершением проблемных долгостроев и защитой прав дольщиков.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в совещании приняли участие представители региональных властей, в том числе вице-губернатор Валентина Гречина. Они вместе с представителями компаний-застройщиков рассмотрели новые механизмы привлечения инвесторов и правовые инструменты, с помощью которых удастся предотвратить возникновение проблемных ситуаций с домами-долгостроями.

— Одна из болевых точек отрасли — проблема обманутых дольщиков. В регионе в перечне долгостроев 44 многоквартирных дома, это почти 20% от общего объёма строящихся объектов. Мы должны найти дополнительные решения, которые станут эффективным инструментом в расшивке данного вопроса, — заявила Валентина Гречина.

Говоря о методах решения проблем обманутых дольщиков, чиновники администрации напомнили, что сейчас в регионе созданы механизмы, позволяющие привлекать к достройке объектов новых застройщиков. Для потенциальных инвесторов создаются благоприятные условия, в их отношении применяются льготы. Со своей стороны, участники строительного рынка предложили использовать институт рекомендательных писем для допуска компаний к работе с долгостроями.