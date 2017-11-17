В Волжском восстановят природно-экологический каркас города

В комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского разработали план формирования перспективного озеленения города.

Особое внимание в программе специалисты уделили санитарно-защитным зонам. Кустарники и деревья будут высажены вдоль улицы Пушкина и на проспекте Ленина в новой части города, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

В плане предусмотрено провести дополнительное озеленение улиц Дружбы, Карбышева, Александрова, Оломоуцкой, Волжской Военной Флотилии, Коммунистической, Свердлова, Энгельса, Набережной, Машиностроителей, 40 лет Победы, 87-й Гвардейской дивизии и бульвара Профсоюзов.

Озеленители собираются высаживать 10-летние деревья высотой не менее 3 метров. Возраст кустарников, согласно требованию комитета благоустройства, должен составлять 4-5 лет.

Предпочтение будет отдано таким деревьям, как липа, клен, каштан, дуб. Также специалисты предлагают к высадке ясень, акацию, катальпу, рябину, черемуху и ель. Из кустарников – бирючину обыкновенную, иргу, форзицию, спирею, барбарис и кизильник.