В Волгоградской области выросла заболеваемость вирусным гепатитом А
В ведомстве отметили, что в целом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости не превышает среднемноголетние значения.
В то же время на 18% выросло количество заболевших сальмонеллезом, на 34% – острым вирусным гепатитом А и на 32% – хроническим вирусным гепатитом В, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
В этот же период энтеровирусная инфекция у волгоградцев регистрировалась чаще в 3,8 раза, дирофилляриоз – в 3,3 раза, менингококковая инфекция – в 2,5 раза.
Санврачи также сообщают и об увеличении количества острых кишечных инфекций неустановленной этиологии и пищевых токсикоинфекций на 8%.
Среди заболевших – в основном дети (74% от общего числа всех зарегистрированных случаев).
Есть, конечно, и положительные тенденции. За 10 месяцев в Волгоградской области отмечено снижение по следующим формам заболевания: дизентерия – на 73%, коклюш – на 64%, чесотка – на 50%, грипп – на 34%, внебольничная пневмония – на 21%.
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