В Волгоградской области выросла заболеваемость вирусным гепатитом А

Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало данные о состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости в Волгоградской области за январь-октябрь 2017 года.

В ведомстве отметили, что в целом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости не превышает среднемноголетние значения.

В то же время на 18% выросло количество заболевших сальмонеллезом, на 34% – острым вирусным гепатитом А и на 32% – хроническим вирусным гепатитом В, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В этот же период энтеровирусная инфекция у волгоградцев регистрировалась чаще в 3,8 раза, дирофилляриоз – в 3,3 раза, менингококковая инфекция – в 2,5 раза.

Санврачи также сообщают и об увеличении количества острых кишечных инфекций неустановленной этиологии и пищевых токсикоинфекций на 8%.

Среди заболевших – в основном дети (74% от общего числа всех зарегистрированных случаев).