В Волгограде появились экобоксы для сбора батареек

В Центральном районе Волгограда установили контейнеры для отслуживших батареек. Специальные контейнеры установлены по адресу: пр. им. В. И. Ленина, д.56А.

Причем, один из них расположился здании бизнес-центра, другой - в офисе 713.

Примечательно, что событие произошло в Год экологии. Сегодня проблемой утилизации элементов питания озадачены экологи всего мира, так как они наносят серьезный урон окружающей среде.

Маленькая батарейка содержит огромное количество опасных элементов, среди них ртуть, никель, свинец и цинк и другие. Оказавшись на свалке, она начинает терять целостность корпуса и выделять свою ядовитую начинку в почву, воздух, воду.

Через некоторое время вредоносные элементы вместе с едой и водой проникают в организм человека. Именно в таком виде выброшенная батарейка возвращается к нам обратно со свалки.

Именно поэтому элементам питания необходима правильная утилизация и переработка. Она осуществляется на специальных предприятиях, куда свозят заполненные экобоксы. Кстати, вывозят их достаточно часто — примерно два раза в месяц.