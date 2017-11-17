В Волгограде для школьников и студентов устроят «Диалоги с Героями»
Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-служба Роспатриотцентра, пришедшие на встречу школьники, студенты, представители военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, смогут пообщаться с Героями Российской Федерации - Алексеем Романовым, Дмитрием Воробьевым, Михаилом Поздняковым и Валерием Ростовщиковым.
Непременное условие проекта, что все встречи проходят не в лекционной и назидательной форме, а в формате диалога, позволяющей молодежи задать интересующие вопросы, а где-то — даже и поспорить.
Будут затрагиваться такие темы, как военная служба о покорении жизненных вершин, выборе профессии, институте семьи, сомнениях и страхах, которые важно преодолеть в себе.
Напомним, Всероссийский проект «Диалоги с Героями» проходит в преддверии 9 декабря – Дня Героев Отечества. «Диалоги» состоятся во всех федеральных округах и обещают стать ярким событием. Дискуссионные площадки до Волгограда уже прошли в Северной Осетии-Алании, Белгородской и Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии и Удмуртии. Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержке Российской ассоциации Героев и ВОО «Трудовая доблесть России».
+7 937 708 14 50