В Волгограде для школьников и студентов устроят «Диалоги с Героями»

17 и 18 ноября в ВолГУ пройдет серия встреч, в ходе которых молодежь сможет пообщается с героями Отечества.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-служба Роспатриотцентра, пришедшие на встречу школьники, студенты, представители военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, смогут пообщаться с Героями Российской Федерации - Алексеем Романовым, Дмитрием Воробьевым, Михаилом Поздняковым и Валерием Ростовщиковым.

Непременное условие проекта, что все встречи проходят не в лекционной и назидательной форме, а в формате диалога, позволяющей молодежи задать интересующие вопросы, а где-то — даже и поспорить.

Будут затрагиваться такие темы, как военная служба о покорении жизненных вершин, выборе профессии, институте семьи, сомнениях и страхах, которые важно преодолеть в себе.