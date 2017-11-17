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В Волгограде для школьников и студентов устроят «Диалоги с Героями»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Natual.ru

В Волгограде для школьников и студентов устроят «Диалоги с Героями»

Сегодня, 07:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: natual.ru
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