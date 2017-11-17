В медучреждениях Волгоградской области заменят флюорографические аппараты
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такое решение связано с тем, что на сегодняшний день износ функционирующих аппаратов очень высок.
Волгоградская область находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. В этом году она почти вдвое выше, нежели в прошлом — 46 зафиксированных случаев на 100 тысяч населения.
В таких условиях врачи настоятельно рекомендуют жителям делать флюорографию грудной клетки хотя бы раз в год. А чтобы выявить малейшие изменения в органах дыхания, необходима современная техника.
Новое оборудование будет закупаться планомерно в течение нескольких лет. Таким же образом региональные власти уже полностью обновили автопарк скорой медицинской помощи. В прошлом году городские службы «неотложки» получили 95 современных полностью укомплектованных специальным оборудованием машин. Еще 53 новых автомобиля получили сельские районы области. До конца этого года ожидается поступление ещё 25 машин.
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