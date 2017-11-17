В медучреждениях Волгоградской области заменят флюорографические аппараты

Региональный комитет здравоохранения рассматривает вариант плановой замены флюорографов в медучреждениях области. Причем закупаться будет как передвижное, так и стационарное оборудование.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такое решение связано с тем, что на сегодняшний день износ функционирующих аппаратов очень высок.

Волгоградская область находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. В этом году она почти вдвое выше, нежели в прошлом — 46 зафиксированных случаев на 100 тысяч населения.

В таких условиях врачи настоятельно рекомендуют жителям делать флюорографию грудной клетки хотя бы раз в год. А чтобы выявить малейшие изменения в органах дыхания, необходима современная техника.