Уик-энд: «Знамя Победы», премьера квартирника и день рождения Деда Мороза

Предстоящие выходные дни 18 и 19 ноября в Волгоградской области пройдут под знаком знаменательной даты - 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Юбилею посвящены выставки, театральные постановки, патриотические акции. Вместе с тем программа уик-энда обещает быть насыщенной и разнообразной.

18 ноября волгоградцы могут посетить торжественное открытие фотовыставки #СеверныйКавказ_7историй, которое состоится в 13:00 в ТЦ «Акварель». Фотовыставка проходит при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационного агентства «ТАСС». На ней представлены работы молодых фотографов из семи республик Северного Кавказа. Все авторы видят и чувствуют свою родину по-разному: одни – покоряют горные вершины, другие – создают национальные портреты. Но каждый из них постарался с помощью фотографии передать, как красив и разнообразен Северный Кавказ.

18 ноября в Волгограде состоится еще одно открытие - новой площадки «Арт-класс», в рамках которой творческая молодежь сможет представить свой потенциал. Открытие «Арт-класса» состоится в формате квартирника - ожидается выступление групп «20/15», «The Tveans», «Birds in Paradise», «Salt and light», Марченок.

Всех волгоградцев, кто с нетерпением ждет Нового года и верит в чудеса, - и маленьких, и взрослых - приглашают на день рождения Деда Мороза. 18 ноября в 17:00 в ТЦ «Парк Хаус» можно будет лично поздравить главного новогоднего волшебника, а также вручить ему письмо с самыми заветными желаниями. Главное - искренне верить, что все задуманное сбудется.

Накануне 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом тематические выставки, посвященные знаменательной дате, представили все музеи Волгограда. Так, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась экспозиция «Кузница Сталинградской победы». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея, здесь представлены предметы солдатского быта, униформы и образцов вооружения, которые использовались во время битвы на Волге. Погрузиться в атмосферу военного времени на выставке помогут также реконструкции интерьеров штабного и санитарного блиндажей. Посетители узнают не только о ходе боевых действий на южных подступах к Сталинграду, но и познакомятся с бытом мирного населения.

В другом музее Волгограда — музее-панораме «Сталинградская битва» - при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества начала свою работу выставка «Летопись Победы. К 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом». Она рассказывает о главных событиях, происходивших под Сталинградом во второй половине ноября-декабре 1942 года. В экспозиции представлены фотографии, документы, награды солдат и офицеров, принимавших участие в сражении, сюжетные фотографии, изображающие эпизоды боевых действий, топографические карты, а также предметы вооружения, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, инструменты, личные вещи военнослужащих советских войск и противника. В число экспонатов выставки включены копии документов Генерального штаба Красной армии, раскрывающие детали подготовки операции «Уран» - они переданы в музей Институтом военной истории Министерства обороны РФ.

А в выставочном зале музея изобразительных искусств на ул. Чуйкова волгоградцы смогут познакомиться с межмузейным проектом «Сталинградская хроника». Волгоградцы увидят фронтовые зарисовки и первые художественные произведения, созданные сразу после легендарного сражения. 120 графических и живописных работ представлены из фондов самого музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Сталинградская битва» и московского Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Тему войны не обошли своим вниманием и волгоградские театры. Так, в честь юбилея начала контрнаступления под Сталинградом молодежный театр 18 и 19 ноября покажет спектакль «У войны не женское лицо». Постановка, давно и прочно вошедшая в репертуар театра, является «визитной карточкой» Молодежки. Спектакль поставлен по одноимённой книге лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич, в основу которой легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне. Постановка Волгоградского молодежного театра «У войны не женское лицо» в 2008 году стала лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере искусства, а в 2009 году - лауреатом VII Международного фестиваля «Молодые театры России» в Омске в номинации «Лучшая женская роль. За ансамбль».

Главные торжества в честь 75-летия одного из ключевых моментов Сталинградской битвы пойдут 19 ноября во всех районах области, а в Калаче-на-Дону - с особенным размахом: разработанная программа включает различные культурные, спортивные и патриотические мероприятия, в том числе открытие памятной стелы «Город воинской славы», авиашоу, торжественный марш-парад и выставку военной техники. Кульминацией торжеств станет гала-концерт с участием Дениса Майданова, Сергея Трофимова, группы «Кватро», после которого небо над Калачом озарит артиллерийский салют.

19 ноября, к юбилею начала контрнаступления, в волгоградском ЦПКиО откроют после реконструкции мемориальную зону. Вдоль Волги протянулась гигантская георгиевская лента, плавно переходящая в знамя, символизирующее победу 2 февраля 1943 года. Архитектурный замысел предполагает, что конструкция будет как бы опоясывать блиндаж Родимцева и памятный знак 13-й гвардейской дивизии.