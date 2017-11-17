Приставы пригласили волгоградцев получить бесплатную юридическую помощь

На следующей неделе, 20 ноября, областное Управление Федеральной службы судебных приставов проведет День правовой помощи детям.

В этот день в актовом зале Управления волгоградцев примут начальник отдела правового обеспечения Управления совместно с председателем Общественного совета при УФССП, управляющим делами ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», руководителем Управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Ассоциации юристов России и исполнительным директором – руководителем аппарата Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Прием будет организован с 14:00 до 16:45 по адресу: Волгоград, ул. Калинина, 4.

С 14:00 до 17:00 работники отдела правового обеспечения совместно с представителями Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» будут вести личный прием граждан по адресу: Волгоград, ул. Профсоюзная, 15 а.

В этот же день с 15:00 до 16:00 волгоградцы смогут обратиться за консультациями к представителям «Государственного юридического бюро Волгоградской области» по адресу: г. Волгоград, ул. Чебышева, д. 46.

С 14:00 до 16:00 начальники отделов Управления проведут дополнительный прием граждан на своих рабочих местах.