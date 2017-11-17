Полицейские дали волгоградцам рекомендации на случай исчезновения детей

В областном Главке полиции отметили возросшее количество случаев самовольного ухода детей из дома и рекомендовали родителям сразу обращаться в полицию для поиска несовершеннолетних.

С начала года было зарегистрировано 477 таких заявлений. В 2016-ом за аналогичный период эта цифра составила 436, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В этом году полицейскими были разысканы 99% пропавших подростков. В большинстве случаев (почти 80%) дети уходили из дома из-за ссор с родителями и близкими родственниками.

Чаще всего сотрудники органов внутренних дел искали пропавших детей в Новоаннинском районе (37 случаев), Фроловском (15), Суровикинском (11) районах, в городе Волжском (77) и Волгограде (176).

В областном Главке полиции заверили, что стражи порядка на любое безвестное исчезновение несовершеннолетнего или его самовольный уход реагируют моментально. Создаются поисковые группы, которые обследуют местность, проверяют заброшенные здания и постройки, опрашивают соседей, одноклассников и других возможных очевидцев.

После возвращения подростков домой полицейские проводят с детьми и их родителями профилактические беседы. При наличии административного правонарушения в отношении законных представителей несовершеннолетних составляют протокол.

В полиции рекомендовали родителям незамедлительно обращаться в органы ОВД, если пропал ребенок. И пояснили, что начинают искать пропавшего сразу, а не через трое суток, как считают некоторые.

«При обращении в органы внутренних дел необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, его фотографии. При описании пропавшего ребенка обязательно следует указать его основные приметы, наличие хронических заболеваний, одежду, а также особые приметы: наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков», – говорится в полицейской рекомендации.