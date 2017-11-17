Поднятый со дна Волги бронекатер БК-31 может хранить в себе зловещие тайны

Сегодня в ходе круглого стола, посвященного операции по подъему бронекатера БК-31 со дна Волги, организаторы мероприятий, поисковики, полицейские, которые сейчас исследуют оружие, рассказали новые факты, связанные с гибелью катера.

Появлению героического бронекатера из глубин Волги предшествовал не только патриотический настрой поисковиков и спонсорская помощь меценатов, имена которых, кстати, не называются, но и целая цепочка счастливых случайностей. Одна из них - это высокий уровень воды, вызванный ее длительным сбросом с верховьев Волги. Он спровоцировал сильное течение, и верхушку катера буквально отмыло от песка. Появились башня и рубка, которую обследовали водолазы.

Причем к числу желающих присвоить и продать «историю», а, точнее, артефакты тут же подключились черные подводные копатели.

По словам инициатора операции по поднятию бронекатера Виктора Василевского, недаром, когда под БК-31 стали заводить стропы, водолазы разглядели, что он обвязан тросом, то есть его уже пытались поднять, не исключено, что буквально этим летом.

Однако выяснилось, что только песка в катере было около 300 тонн, поэтому даже 150 тонный кран не смог поднять целиком конструкцию БК-31 с первого раза. Из-за повреждений кормовой части, ее решено было отделить и поднимать отдельно после дополнительной очистки.

Версий гибели БК-31 сразу несколько. В ходе круглого стола поисковик Алексей Болотов озвучил известные ему данные, почерпнутые из архивов. Катер якобы сел на мель и был подвергнут безжалостнуму расстрелу. Однако люди, поднимавшие катер, восстанавливающие его сейчас и видевшие всю его «изнанку», уверенно говорят о том, что катер затонул, будучи на полном ходу. Во-первых, у него очень маленькая глубина осадки, он плоскодонный, рычаги были включены на «полный вперед», но главное — это состояние двигателей. Они не обгорели из-за того, что сразу после попадания снаряда и возникшего пожара бронекатер ушел под воду на глубину.

Свое объяснение имеет и идеальное, с поправкой на 75-летний возраст, состояние артефактов, найденных на судне. Личные вещи команды, стрелковое оружие, боеприпасы — все это сохранилось почти в первозданном виде. А лампочка на светильнике и вовсе еще способна давать свет.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Такой феномен специалисты объяснили консервирующем эффектом воды, куда не проникает кислород. Еще один фактор — после взрыва разлившееся горючее стало естественной смазкой для многих предметов.

Правда, сотрудники ЭКЦ ГУ МВД региона отметили, что стрелковое оружие — из тех образцов, что были исследованы, уже не пригодно для стрельбы, а вот почти все 10 тысяч сданных на экспертизу патронов — боевые.

Отдельная страница — судьба команды катера. В общей сложности на БК-31 найдены тела 13 человек, 7 из них в носовой части.

Сколько красноармейцев моряков спаслось и при каких обстоятельствах - сегодня один из главных вопросов. Между тем, на ресурсе в сети Интернет появился пост об операции по подъему катера, где один из пользователей опубликовал якобы недавно рассекреченный документ из архивов, согласно которому трое членов команды бронекатера были расстреляны перед строем спустя всего лишь три дня после гибели большей части героев моряков БК-31.

Фото: http://www.yaplakal.com/forum2