Замена канатов внутри Родины-матери начнется на следующей неделе
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель проекта по реставрации монумента Сергей Сирота, в настоящее время демонтированы два каната в первой и второй секциях скульптуры для замера их точной длины.
- В проекте, конечно же, указана длина каждого каната, подлежащего замене. Но здесь решающее значение имеет буквально каждый миллиметр, поэтому для подтверждения их фактической длины эта процедура необходима, - объяснил Сергей Сирота.
Как ранее рассказывало наше информагентство, удерживать Родину-мать по-прежнему будут родные волгоградские канаты, их изготавливают на том же заводе, что и установленные при строительстве скульптуры. Начнется замена с первой и второй секций скульптуры, расположенных в основании - здесь специалисты будут менять одновременно по 4 каната.
По словам Сергея Сироты, сейчас уже близятся к завершению масштабные работы по восстановлению поверхностного слоя бетона - они велись с сентября. Сколы и трещины заделывались специальным составом на самых проблемных участках как снаружи, так и внутри монумента.
Вместе с этим восстанавливалась и арматура, которая в некоторых местах уже начинала разрушаться. К концу октября, как заявил руководитель проекта реставрации, этот этап работ будет завершен.
+7 937 708 14 50