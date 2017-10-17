Замена канатов внутри Родины-матери начнется на следующей неделе

В середине следующей недели в реставрации главного монумента памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане начинается очередной и очень значительный этап. Внутри статуи Родины-матери специалисты приступят к замене 99 канатов, удерживающих многотонную скульптуру.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель проекта по реставрации монумента Сергей Сирота, в настоящее время демонтированы два каната в первой и второй секциях скульптуры для замера их точной длины.

- В проекте, конечно же, указана длина каждого каната, подлежащего замене. Но здесь решающее значение имеет буквально каждый миллиметр, поэтому для подтверждения их фактической длины эта процедура необходима, - объяснил Сергей Сирота.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Как ранее рассказывало наше информагентство, удерживать Родину-мать по-прежнему будут родные волгоградские канаты, их изготавливают на том же заводе, что и установленные при строительстве скульптуры. Начнется замена с первой и второй секций скульптуры, расположенных в основании - здесь специалисты будут менять одновременно по 4 каната.

По словам Сергея Сироты, сейчас уже близятся к завершению масштабные работы по восстановлению поверхностного слоя бетона - они велись с сентября. Сколы и трещины заделывались специальным составом на самых проблемных участках как снаружи, так и внутри монумента.