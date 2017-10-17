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Волжский первым завершил обновление дорог по федеральной программе
Сюжеты:
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Kir 0439

Волжский первым завершил обновление дорог по федеральной программе

Сегодня, 11:01ОбществоМарина СабадашФото: volgograd.ru
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