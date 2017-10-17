Волжский первым завершил обновление дорог по федеральной программе

Город-спутник первым в регионе выполнил условия федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В план ремонта вошли шесть объектов – улицы Александрова, Карбышева, Горького, Пушкина, участки автодороги №5 и проспекта Ленина.

Пробы свежеуложенного полотна прошли испытание на качество. Независимая лаборатория заключила: асфальт прослужит без нареканий не один год.

Остальные магистрали региона подрядчики завершат до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Напомним, в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполняется в общей сложности 151 мероприятие, в порядок будет приведено 170 километров транспортных артерий.