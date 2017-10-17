Волжский первым завершил обновление дорог по федеральной программе
Пробы свежеуложенного полотна прошли испытание на качество. Независимая лаборатория заключила: асфальт прослужит без нареканий не один год.
Остальные магистрали региона подрядчики завершат до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Напомним, в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполняется в общей сложности 151 мероприятие, в порядок будет приведено 170 километров транспортных артерий.
Дорожники областного центра тоже вышли на финишную прямую. Сейчас специалисты заканчивают установку светофоров, консоли над проезжей частью, барьерных ограждений и знаков, ремонтируют улицы. Тем временем областной комитет транспорта и дорожного хозяйства формирует программу дорожных ремонтов на 2018 год. Учитывается информация автоинспекторов о местах концентрации ДТП, пожелания жителей и данные мониторинга общественных организаций, в том числе ОНФ.
+7 937 708 14 50