Волгоградцев призвали принять участие в экологическом фотоконкурсе России

Облкомприроды предложил жителям волгоградского региона принять активное участие во Всероссийском интернет-конкурсе фотографии «Экологические места России».

Особенность конкурса заключается в том, что на фото могут быть запечатлены не только уникальные, живописные уголки России, но и природные объекты, нуждающиеся в скорейшей экологической помощи, сообщили в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Инициаторы конкурса – интернет-портал Эко2017 и Российская общественная организация «Содействие» – принимают работы по двум номинациям «Экологические места России» и «Требуется помощь!». До 1 ноября любой из участников, предварительно заполнив заявку, самостоятельно размещает на сайте http://www.эко2017.рф сканированные фотографии своих работ в формате JPG, разрешением 300 dpi. Также можно приложить небольшой рассказ или сочинение размером не более 750 знаков.

Желательно, но необязательно, нанести координаты места, изображенного на фотографии.

К участию в конкурсе не допускаются копии существующих работ других авторов, опубликованных в интернете.

Организаторы просят направлять фотографии форматов А4(210х297мм) и А3(297х420 мм). Сканировать фото необходимо без паспарту, без деревянных (пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования.

До 8 ноября жюри определит 100 работ финалистов. И 15 ноября будут объявлены победители и призеры, а в начале декабря состоятся выставки лучших фоторабот.