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Волгоградцев призвали принять участие в экологическом фотоконкурсе России
Сюжеты:
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Ilovlya 02

Волгоградцев призвали принять участие в экологическом фотоконкурсе России

Сегодня, 07:33ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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