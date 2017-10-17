Волгоградскую область нашпигуют видеокамерами

Программа «Безопасный город» будет продолжена – об этом сегодня на расширенном заседании координационного совета по безопасности сообщил губернатор Андрей Бочаров. Установка объектов наблюдения затронет транспортные артерии и места массового скопления людей.

Монтаж систем видеонаблюдения – удовольствие не из дешевых. Однако на программу выделено 5 миллиардов рублей, 750 миллионов только на этот год.

Так до конца 2017-го число камер увеличится до 562, а количество комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – до 234. В зоне внимания – вся территория Волгоградской области.

- Также до конца года мы завершим создание единой «Системы-112» единого вызова экстренных служб. Она будет действовать на всей территории региона. Еще одна задача – сформировать единую автоматизированную платформу для всех дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) региона и создать первый региональный центр управления транспортом. Начнем с Волгограда, а затем постепенно распространим в другие муниципальные районы, - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В прошлом году одним из вопросов координационного совещания стало обеспечение администраций сельских поселений транспортом. И уже сегодня на службе муниципалитетов находятся 85 автомобилей.