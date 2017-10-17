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Волгоград стал городом-лидером организации «Мэры за мир»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоград стал городом-лидером организации «Мэры за мир»

Сегодня, 14:08ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской городской Думы
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