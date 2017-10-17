Волгоград стал городом-лидером организации «Мэры за мир»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской городской Думы, генеральный секретарь «Мэров за мир» ознакомил Андрея Косолапова с планом работы объединения до 2020 года и вручил ему официальный сертификат о признании Волгограда городом-лидером организации.
— Подходы Волгограда в вопросах сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны, продвижения мирных инициатив, работа волгоградцев в рамках проектов общественной дипломатии очень понятны и близки нам. Именно поэтому городом-лидером «Мэров за мир» в России стал ваш город, — отметил Ясуёши Комидзо.
Андрей Косолапов, в свою очередь, напомнил о том, что в конце октября в Волгограде уже в четвёртый раз откроется международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге», и подчеркнул, что это мероприятие будет преследовать те же цели, что и работа «Мэров за мир». В завершение встречи Ясуёши Комидзо и глава Волгограда обменялись символическими подарками.
Международная организация «Мэры за мир» существует с 1982 года, её штаб-квартира находится в Хиросиме — городе-побратиме Волгограда. Сейчас ассоциация объединяет свыше 7,2 тысячи городов. Среди главных целей организации — борьба за сокращение ядерных арсеналов, сохранение мира между государствами и поддержание социальной устойчивости по всему миру.
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