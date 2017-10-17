В Волгоградской области установят единые требования к ярмаркам

В Камышине состоялось рабочее совещание комитета промышленности и торговли Волгоградской области, посвящённое развитию торговли в северных районах региона. Главной темой обсуждения стала разработка единых требований к ярмаркам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облпромторга, в совещании приняли участие представители муниципалитетов, курирующие вопросы потребительского рынка. Специалисты профильного комитета обсудили с ними изменения, которые могут в ближайшее время быть внесены в областное законодательство, а также дали рекомендации по приведению ярмарочных площадок к общему стандарту. Особое внимание представители ведомства уделили придорожным рынкам, которые недавно проинспектировали.

На совещании также шла речь об организации нестационарной торговли и состоянии алкогольного рынка в Камышине и семи муниципальных районах Волгоградской области. В течение ближайшего месяца планируется провести аналогичные мероприятия в других городах региона.