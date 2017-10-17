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В Волгоградской области установят единые требования к ярмаркам
Сюжеты:
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В Волгоградской области установят единые требования к ярмаркам

Сегодня, 09:48ОбществоНикита ДробныФото: retail.ru
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