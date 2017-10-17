В Волгоградской области установят единые требования к ярмаркам
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облпромторга, в совещании приняли участие представители муниципалитетов, курирующие вопросы потребительского рынка. Специалисты профильного комитета обсудили с ними изменения, которые могут в ближайшее время быть внесены в областное законодательство, а также дали рекомендации по приведению ярмарочных площадок к общему стандарту. Особое внимание представители ведомства уделили придорожным рынкам, которые недавно проинспектировали.
На совещании также шла речь об организации нестационарной торговли и состоянии алкогольного рынка в Камышине и семи муниципальных районах Волгоградской области. В течение ближайшего месяца планируется провести аналогичные мероприятия в других городах региона.
Напомним, неделю назад стало известно, что облпромторг разрабатывает систему единых требований к придорожным ярмаркам и местам мелкой розничной торговли вдоль федеральных трасс. Сейчас комитет рассматривает все возможные варианты наведения порядка в данной сфере.
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