В Волгограде защитили объекты ЧМ-2018 от террористических посягательств
Сегодня, 20:34ОбществоФото: Ko44.ru
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Сегодня в Волгограде прошли антитеррористические учения. Они проводились оперативным штабом по утвержденному председателем НАК плану на 2017 год.
В учениях приняли участие объединенная группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и Среднеахтубинского муниципального района.
Цель сегодняшних учений – обеспечение безопасности объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 от возможных террористических посягательств.
Руководитель оперативного штаба начальник Управления ФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский заявил, что учения прошли на должном уровне, все поставленные задачи решены.
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